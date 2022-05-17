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مفاجئات في نتائج انتخابات لبنان بعد تقدم فرز الاصوات

الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

مع تقدم ساعات الليل شهدت لبنان العديد من المفاجئات حصلت من خلال فرز الاصوات في لجان القيد العليا في قصور العدل وبعض مراكز الاقتراع التي كانت توحي ماكينات الاحزاب الاخری الی انها كانت متقدمة الا ان الواقع قد تغير بشكل دراماتيكي.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم ان لجان القيد أكملت فرز الاصوات في سائر الدوائر ما عدی 3 دوائر وهي تؤكد ان المشهد بات يتغير.

بعد یوم من نهاية الاقتراع شهد لبنان نوع من الترويج الاعلامي لفوز لوائح علی لوائح الا ان الواقع دحضته الاصوات وفوز المرشحين الذين كانوا علی اللوائح المتعددة.

وكان البارز في العملية الانتخابية بأن كل التصويب الذي كان يستهدف المقاومة قد باء بالفشل رغم كل المحاولات والتدخلات والاغراءات المالية والضغوطات علی البيئة الحاضنة للمقاومة الا ان ما حققه الثنائي الوطني الشيعي من حصد كامل المقاعد التي ترشح فيها الی جانب تقدم التيار الوطني الحر في العديد من الدوائر وتفوقه علی القوات اللبنانية حسب المعلومات المنتشرة في وسائل الاعلام اللبنانية وايضاً فوز فيصل كرامة الی جانب 2 علی لائحته يكون الرسم البياني للمجلس قد حقق لمحور المقاومة ما يقارب الـ60 نائب والذي سيكون هذا العدد مرشحاً للازدياد مع استمرار فرز الاصوات.

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