مفاجئات في نتائج انتخابات لبنان بعد تقدم فرز الاصوات

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم ان لجان القيد أكملت فرز الاصوات في سائر الدوائر ما عدی 3 دوائر وهي تؤكد ان المشهد بات يتغير.

بعد یوم من نهاية الاقتراع شهد لبنان نوع من الترويج الاعلامي لفوز لوائح علی لوائح الا ان الواقع دحضته الاصوات وفوز المرشحين الذين كانوا علی اللوائح المتعددة.

وكان البارز في العملية الانتخابية بأن كل التصويب الذي كان يستهدف المقاومة قد باء بالفشل رغم كل المحاولات والتدخلات والاغراءات المالية والضغوطات علی البيئة الحاضنة للمقاومة الا ان ما حققه الثنائي الوطني الشيعي من حصد كامل المقاعد التي ترشح فيها الی جانب تقدم التيار الوطني الحر في العديد من الدوائر وتفوقه علی القوات اللبنانية حسب المعلومات المنتشرة في وسائل الاعلام اللبنانية وايضاً فوز فيصل كرامة الی جانب 2 علی لائحته يكون الرسم البياني للمجلس قد حقق لمحور المقاومة ما يقارب الـ60 نائب والذي سيكون هذا العدد مرشحاً للازدياد مع استمرار فرز الاصوات.