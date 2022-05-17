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تونس.. القضاء يدخل في قضية الانفجار بمنزل وزير الداخلية

تونس.. القضاء يدخل في قضية الانفجار بمنزل وزير الداخلية
الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٦ بتوقيت غرينتش

أذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بمباشرة الأبحاث لكشف ملابسات الانفجار الذي وقع صباح أمس في المنزل الوظيفي لوزير الداخلية توفيق شرف الدين.

العالم - تونس

وحسب إذاعة "موزاييك"فقد تعهدت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بإجراء التحقيقات والأبحاث اللازمة وإنجاز ما يلزم من تساخير فنية للكشف عن أسباب الانفجار بكامل الدقة.

وكانت وسائل إعلام تونسية قد ذكرت يوم الاثنين أن زوجة الوزير تعرضت إلى إصابات طفيفة جراء الانفجار الناتج مبدئيا عن تسرب للغاز حسب بيان صادر عن وزارة الداخلية.

وأوضح مصدر أمني أن "الحادث المذكور لم يسفر عن أضرار لوزير الداخلية الذي كان موجودا بالمنزل، فيما تلقت زوجته الإسعافات اللازمة جراء إصابات طفيفة لحقت بها".

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