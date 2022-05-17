تونس.. القضاء يدخل في قضية الانفجار بمنزل وزير الداخلية

العالم - تونس

وحسب إذاعة "موزاييك"فقد تعهدت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بإجراء التحقيقات والأبحاث اللازمة وإنجاز ما يلزم من تساخير فنية للكشف عن أسباب الانفجار بكامل الدقة.

وكانت وسائل إعلام تونسية قد ذكرت يوم الاثنين أن زوجة الوزير تعرضت إلى إصابات طفيفة جراء الانفجار الناتج مبدئيا عن تسرب للغاز حسب بيان صادر عن وزارة الداخلية.

وأوضح مصدر أمني أن "الحادث المذكور لم يسفر عن أضرار لوزير الداخلية الذي كان موجودا بالمنزل، فيما تلقت زوجته الإسعافات اللازمة جراء إصابات طفيفة لحقت بها".