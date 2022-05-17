الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠٢٢
٠٨:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

العراق.. الأنواء الجوية تحدد موعد انتهاء العاصفة الترابية

العراق.. الأنواء الجوية تحدد موعد انتهاء العاصفة الترابية
الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٠ بتوقيت غرينتش

حددت هيئة الأنواء الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء، موعد انتهاء العاصفة الترابية الأخيرة التي أجتاحت البلاد.

العالم-العراق

وذكرت الهيئة في بيان، أن "طقس اليوم الثلاثاء سيكون مغبر يتحول إلى صحو مع غبار خفيف تدريجيا، فيما سترتفع درجات الحرارة قليلا عما سجل يوم امس".

وعن موعد انتهاء العاصفة الترابية، أوضحت الهيئة، أن "طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحوا خاليا من موجات الغبار وفي جميع المناطق (الوسطى والشمالية والجنوبية) مع ارتفاع قليل بدرجات الحرارة".

وأضافت، أن "طقس يوم الخميس المقبل سيكون صحوا أيضا وخالٍ من موجات الغبار مع ارتفاع قليل بدرجات الحرارة"، مبينة أن "العاصفة الترابية ستزول تدريجياً ابتداءً من ظهر اليوم الثلاثاء".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، امس الاثنين، عن تسجيل 4 الاف حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية التي ضربت عدد من المحافظات العراقية.

تصنيف :

روابط ذات صلة

7 محافظات عراقية تعطل الدوام الرسمي بسبب العاصفة الترابية

المئات من حالات الاختناق.. الصحة العراقية تعلن الاستنفار

تسجيل 4 الاف حالة الاختناق جراء عاصفة ترابية ضربت العراق

شاهد..عاصفة ترابية تشل الحياة في العراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أمريكا تدعو الهند لإعادة النظر في قرار حظر تصدير القمح

مسؤول ايراني يشرح قضية الأنهر الحدودية مع العراق ويكشف حقيقة الحملة الاعلامية

ايران تدشن مصنعا لانتاج المسيرات في طاجيكستان

قراءة هادئة في الانتخابات اللبنانية 2022

العراق.. الأنواء الجوية تحدد موعد انتهاء العاصفة الترابية

إنضمام فنلندا والسويد للناتو.. هل وقعت هلسنكي وإستوكهولم في شراك واشنطن؟