إعلام الاحتلال: استخدام "S-300" ضد مقاتلات إسرائيلية في سوريا لأول مرة

العالم-سوريا

أكد المحلل العسكري الإسرائيلي، ألون بن دافيد، أمس الاثنين، لقناة "13" العبرية، على مهاجمة بطاريات من نوع "إس 300" الروسية، لطائرات إسرائيلية في سوريا.

ونقلت القناة العبرية، عن بن دافيد قوله: "لأول مرة منذ بدء الهجمات في سوريا، أطلقت بطارية إس 300 روسية صواريخ مضادة نحو طائرات سلاح الجو التابع للجيش الإسرائيلي".

وفي السياق، كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن تفعيل الجيش الروسي لبطاريات الدفاع الجوي S-300 ضد طائرات إسرائيلية في سوريا، أثار قلق الأوساط الأمنية في كيان الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقا للقناة "12" العبرية، فإن "هذا التطور غير مسبوق لم يحدث منذ 10 سنوات، مبينة أن المحافل الأمنية الإسرائيلية تأمل أن يكون الاستخدام عن طريق الخطأ أو لمرة واحدة".

كما عبرت تلك المحافل "أن لا يكون هذا الأمر، تعبيرا عن تغير جوهري في الموقف الروسي من الغارات الاسرائيلية الأمر الذي سيحد من حرية الطائرات الإسرائيلية في سماء سوريا".

وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي شن غاراتها على الأراضي السورية، منذ سنوات، غير أن سوء العلاقات بين روسيا والكيان الإسرائيلي مؤخرا، زاد المخاوف الإسرائيلية من إمكانية التعرض لطائراتها في سوريا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية كشفت، السبت الماضي، أن "مقاتلات أف 16 إسرائيلية أطلقت 22 صاروخاً على مواقع لمركز البحوث العلمية السورية في مصياف وميناء بانياس، وأنه تم التصدي لها، وتدمير 16 صاروخاً" منها.

وأعلنت دمشق "وقوع 5 شهداء و7 مصابين في هجوم إسرائيلي على المنطقة الوسطى"، داعية "الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى إدانة اعتداءات إسرائيل على السيادة السورية".

المصدر: وكالات