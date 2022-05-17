زوال كيان الاحتلال.. كابوس يطارد قادته

العالم - البوصلة

تصريحات غانتس اتت بعد ايام قليلة من نبوأة اخرى اطلقها رئيس الوزراء السابق ايهود باراك، قال فيها ان هناك لعنة العقد الثامن عاشتها الممالك اليهودية السابقة، وتنبأ بزوال كيان الاحتلال معتبرا ان محيطه صعب ولا رحمة فيه للضعفاء.

شارك الآلاف من الفلسطينيين من مختلف محافظات الوطن في مهرجان مركزي حاشد نظم وسط مدينة رام الله وانطلقت مسيرة من امام ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات نحو ميدان المنارة ورفع خلالها علم فلسطين، والرايات السوداء ومفاتيح وكان شعار فعاليات هذا اليوم كفى اربعة وسبعون عاما من الظلم والكيل بمكيالين.

وأكد مراسل العالم في رام الله فارس الصرفندي أن هناك لعنة على اقامة اي دولة لليهود تسمى لعنة الثمانين عاما، منوها إلى أن السياسيين الاسرائيليين اخذوا يتحدثون عن اللعنة على دولة الكيان الاسرائيلي.



وأشار مراسلنا الى أن مراكز الاستطلاع الاسرائيلية تتحدث عن ان اكثر من 34 بالمئة من المستوطنين لا يشعرون بالامان في الكيان وان اليهود يتوقعون ان لا يبقون طويلا على اراضي فلسطين لانها ليست ارضهم، منوها إلى أن الاسرائيليين لا يثقون بالسياسيين وانما يثقون بالعسكريين اكثر.

في حين أشار ضيف البرنامج سعيد بشارات الخبير في الشؤون الاسرائيلية من غزةأن التصريحات الاسرائيلية لا تقتصر على باراك او غانتس او بينت وهي تتحدث عن انتهاء دولة اليهود في عقدها الثامن مشيرا الى أن ما يحدث اليوم هو ان الاسرائيليين يقومون باسقاط ما حصل في الماضي على الحاضر.

وتابع بشارات قائلا انه بعد هزيمة الاحتلال بعد 2006 في جنوب لبنان حصل انكماش اسرائيلي وتطور المقاومة وان الكيان الاسرائيلي ينظر الى انه في خطر في المواجهة مع ايران والمقاومة في لبنان وفلسطين

وقال بشارات:"الفلسطينيون فرضوا على الاحتلال واقعا جديدا بالمقاومة وان الساحات اليوم ساخنة والضفة تستنزف اليوم الاحتلال مشيرا الى ان الاحتلال لا يستطيع اليوم ان يزيل نقطة للمقاومة في غزة وان المقاومة يقظة في غزة ولبنان وفي كل مكان والاحتلال لا يستطيع اليوم ان يباغتها منوها الى ان هناك احداث على الارض لا يستطيع ان يتنبأ بها العدو.

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