فنلندا والسويد تتقدمان رسميا بطلب الإنضمام إلى حلف النيتو 

العالم - خاص بالعالم

وبعد نحو ثلاثة أشهر من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أصبح النيتو هو محور هذه المواجهة بشكل رسمي مع إعلان كل من السويد وفنلندا التقدم بطلب رسمي للإنضمام إلى الحلف بحجة مواجهة تداعية الحرب في اوكرانيا.



البرلمان الفنلندي وافق بالإجماع على مقترح التقدم بطلب للإنضمام إلى النيتو في تحول تاريخي في سياسة البلاد التي سعت طوال عقود لاعتماد سياسة حيادية بشكل واضح.



وقال سولي نينيستو - الرئيس الفنلندي:"إن عضوية السويد وفنلندا في الناتو لن تعزز أمننا فحسب، بل ستعزز أيضا أمن الحلف بأكمله. بدون الإضرار بأي شخص، ستعزز عضويتنا المنطقة الشمالية القوية والمستقرة في الحافة الشمالية للناتو".



من جهتها وقعت السويد طلبا رسميا للإنضمام إلى النيتو، معتبرة أنها تتخذ القرار الأفضل في ظل التوترات التي تشهدها القارة الأوروبية والتي تلقي بظلالها على جارتي روسيا من الجهة الشمالية الغربية.



خطوة استوكهولم وهلسينكي لم تثر قلقا روسيا كبيرا، بحسب ما يمكن استنتاجه من مواقف المسؤولين في موسكو. فالرئيس فلاديمير بوتين قلل من أهمية إنضمام الجارين الى النيتو، كما أكد أن مساعي بعض الدول الاوروبية للتخلي عن الغاز الروسي ستفشل بحكم عجز هذه الدول عن انهاء اعتمادها على غاز موسكو.



من جانبه توقع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ألا تحدث خطوة فنلندا والسويد فارقا كبيرا بالنسبة لبلاده كون النيتو يستخدم اراضي الدولتين في عملياته وتدريباته العسكرية منذ فترة طويلة



وأكد لافروف:"الناتو ياخذ أراضي فنلندا والسويد في الاعتبار عند التخطيط للتقدم العسكري شرقا، لذلك في هذا السياق ربما لا يوجد فرق كبير، فلنرى كيف يتم استخدام أراضيهم في الممارسة العملية في حلف النيتو ".



أما الولايات المتحدة فسارعت إلى إستغلال الخطوة الفنلندية السويدية، حيث اعلن البيت الابيض ان الرئيس جو بايدن سيلتقي الرئيس الفلنلندي سولي نينيستو ورئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا اندرسون في البيت الابيض يوم الخميس المقبل.



خطوة يقول المراقبون إنها تعكس توجه واشنطن للذهاب في المواجهة مع روسيا حتى آخر رمق أوروبي.

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