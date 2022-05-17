انتقادات للمؤسسات الأمنية والسياسية في كيان الاحتلال لافتقارها للحكمة

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لقد فقدت المؤسستان الامنية والسياسة العقل والحكمة في تل ابيب كلمات صاغها احد كتاب الكيان الاسرائيلي اثناء تشييع جثمان شرين ابو عاقله.



ويستمر التخبط الاسرائيلي ولكن هذه المرة بعدوانجديد طال خمسين فلسطينيا بالاعتقال في القدس المحتلة والضفة الغربية ومن بين المعتقلين الثلاثين في القدس المحتلة الشاب عمرو ابو خضير الذي حافظ على نعش ابو عاقلة من السقوط ومن يين العشرينمعتقلا في الضفة بسام ابو عكر الكاتب والناشط السياسي والذي كان امضى اكثر من ٢٢ عاما فيسجون الاحتلال.

كافة المؤشرات تفيد بان حكومة نفتالي بينت تعيش ازمة ما قبل السقوط فهذه الحكومة غير قادرة على المواجهة الحقيقية لانها تدرك ان المعركة المقبلة ليست لصالحها في اتجاه اخر تصعد على الارض في محاولة لارضاء اليمين الاستيطاني الذي كما يبدو يكتب بتطرفه السطور الاخيرة في عمر الاحتلال .

المشهد اليوم بحاجة لقراءة دقيقه لحالة السقوط المدوي التي تواجه حكومة بينت.

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