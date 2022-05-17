هيئة الانتخابات في تونس تكشف عن مشروع روزنامة الاستفتاء

العالم - مراسلون

الآجال الزمنية المعلنة للوصول لاستفتاء 25 جويلية كانت عرضة لانتقادات المنظمات المدنية المختصة في مراقبة الانتخابات حيث تم اعتبار هذه الروزنامة مفاجئة وغير واقعية.

وفيما رفضت هيئة الانتخابات الادلاء بتصريح لتوضيح النقاط الغامضة في مسار الإعداد للاستفتاء مكتفية بالاعلان في بلاغ ان مداولات مجلسها ستنقل مباشرة عبر موقعها الالكتروني.



أعلنت مجموعة من الشخصيات الحقوقية و السياسية المعروفة مدعومة بحضور وجوه حزبية معارضة ان حقوق التونسيين في الانتخاب الحر وفي قضاء مستقل ستكون على رأس اولويات الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية المعلن عن تأسيسها بالعاصمة تونس.

هيئة جديدة للدفاع عن الحقوق والحريات تنتمي الشخصيات المؤسسة لها للحراك المعارض لسياسات الرئيس قيس سعيد جاءت لتشغل الفراغ الذي تركته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي اختارت تبني مسار 25 جويلية حسب المحللين.

ساحة سياسية متحركة وسط تثاقل رسمي في توضيح المسارات القادمة للبلاد.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...