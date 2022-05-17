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عضو لجنة الامن القومي بالبرلمان الايراني كريم قدوسي: اتفاق طهران والرياض مبدئيا لعقد لقاء بين وزيري خارجية البلدين في بغداد بالمستقبل القريب

الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

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