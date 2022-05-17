المنشطات تحرم لاعبا في المنتخب السعودي من مونديال قطر

العالم- السعودية

وقالت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات عن إيقاف فهد المولد لاعب فريق الاتحاد لمدة موسم ونصف الموسم بسبب وجود مادة محظورة في عينته.

وأوضحت اللجنة أن العينة التي تم الفحص عنها في مختبر سويسرا المعتمد من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «وادا» أثبتت وجود مادة محظورة رياضياً.

وبحسب «الرقابة على المنشطات» فقد تنازل اللاعب فهد المولد عن حقه في فتح العينة الثانية، وقامت اللجنة بإتاحة الفرصة له في حضور جلسة الاستماع للدفاع والإيضاح وأخذ حقه الكامل.

وسيغيب المولد عن المشاركة في المنافسات الرياضية داخلياً وخارجياً لمدة 18 شهراً اعتباراً من 28 مارس (آذار) الماضي حيث الإيقاف المؤقت، وسيكون مونديال قطر 2022 أبرز المنافسات التي سيغيب عنها اللاعب بكونه لاعباً أساسياً في المنتخب السعودي.

ويعتبر هذا الإيقاف هو الثاني للاعب فهد المولد من قبل لجنة الرقابة على المنشطات، حيث سبق أن تم إيقافه لمدة عام كامل بدأ من مايو (أيار) 2019 قبل عودته للمشاركة مجدداً في 2020.