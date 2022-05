المقاومة صوتها الأعلى.. ليس باستطاعة احد هزيمتها

العالم - نبض السوشيال

توصل الثنائي الشيعي "حزب الله" و"أمل" إلى الفوز الصارم بالانتخابات اللبنانية رغم كل الضغوط الغربية والعربية والعبرية من داخل لبنان وخارجه، ورغم كل الضغوط الاقتصادية والمعيشية المفروضة على الشعب اللبناني، لكن نتائج الانتخابات تظهر أن اللبنانيين ما زالوا متمسكين وأوفياء لمحور المقاومة في هذا البلد.

ولا ننسى أن العنوان المكرر الذي ركزت عليه التحركات والمزاعم طوال الأعوام وخاصة خلال الأشهر الأخيرة، كان ضرورة نزع سلاح المقاومة.

رغم أن الانتخابات اللبنانية الأخيرة تظهر انخفاضاً في المشاركة بنحو 8%، لكن تجدر الإشارة إلى أن الظروف الاقتصادية المريرة في لبنان، إلى جانب انسحاب كتلة الحريري من الانتخابات، يمكن أن تبرر وتفسّر هذا الانخفاض في الإقبال.. لكن من الإنصاف القول إن اللبنانيين وفي ظل هذه الظروف قد أجروا انتخابات مزدهرة.

جرت الانتخابات اللبنانية في ظل تشتت اللبنانيين السنة، إلى جانب الاستفزازات الطائفية المكثفة لكن الغير فعالة طوال الانتخابات، وأخيرا الحضور الملموس لسفيري السعودية والولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية يوم الانتخابات في بعض مراكز الاقتراع.. لكن النتائج المسجلة أثبتت أنه كلما ازدادت الجهود المبذولة لتشتيت اللبنانيين عن محور الديمقراطية، بات تمسك الشعب اللبناني بالسلوك الديمقراطي أكثر وضوحا.

في ظل انسحاب تيار الحريري من الانتخابات حاولت بعض الوجوه المحسوبة على الغرب استغلال الموقف لمصالحها، لكن جهودهم ودعمهم الخارجي لم تنجح بل بائت بالفشل.

على الرغم من فوز جعجع في هذه الانتخابات بعدد أكثر من المقاعد على حساب منافسه المسيحي، إلا أن ارتكازه الواضح على خارج لبنان والتجارب المريرة للشعب اللبناني معه وعملاءه طوال الحرب الأهلية وكذلك خلال حادثة الطيونة الأخيرة، تقوض نفوذه المستقبلي في السياسة والحكومة اللبنانية، واضعة علائم استفهام جادة في هذا المجال.

الحكومة والرئاسة اللبنانية المقبلة، التي ستولد من الانتخابات الأخيرة، ستواجه حقبة صعبة في المستقبل. فإن إدارة اقتصاد البلاد، والتغلب على أزمة الديون الخارجية، وإصلاح آثار انفجار مرفأ بيروت، وتدارك التحديات التي تفرضها بشكل أساسي دول أجنبية وخاصة أميركا السعودية، وصد مخاطر الجشع والتوسع الإسرائيلي، هي التحديات الرئيسة التي تواجه مجلس النواب اللبناني الجديد.

وبهذه الانتخابات أثبت الشعب اللبناني ولاءه وأمله بالنظام السياسي لبلده وأوفد أمناءه إلى مجلس النواب، والآن جاء دور من صوت لهم الشعب لإعادة قطار الإصلاح إلى مساره الحقيقي والفعال.

نتابع الان في هذه الحلقة من (نبض السوشيال) اهم التغريدلت التي صدحت بها حناجر النشطاء اللبنانيين ونبدأ اولا مع تغريدة حساب الناشط اللبناني (شجاعت کربلائی) الذي غرد قائالا:

السيد نصرالله في كلمة اليوم: انتم اهل المقاومة الذين دمرت بيوتهم وشركاتهم ، وضحوا بآلاف الشهداء وتحملوا ، نحن واثقون من ردكم وان اصواتكم للمقاومة وحلفائها.

#باقون_معك_نحمي_ونبني

Sayyed Nasrallah in today’s speech: You the people of resistance, those whose houses & companies have been destroyed, who sacrificed thousands of martyrs & endured, we are certain about your response & that your votes belong to the resistance & its allies.

#باقون_معك_نحمي_ونبني

قال حساب الناشطة اللبنانية (سعاد علي حسن) في تغريدتها:

#المقاومة_صوتها_أعلى المقاومة هي الأولى في لبنان

أما حساب الناشطة اللبنانية (زهراء - Zahraa) فقد غردت قائلة:

صاروخ رعد المدمِّر...لا تغلطوا معنا

#المقاومة_صوتها_أعلى

#باقون_معك_نحمي_ونبني

#خلي_صوتك_حكاية_نصر

غرد حساب الناشطة اللبنانية (نور ناشرة فيديو عبارة عن مقطع من انشودة (نصرك هز الدِني) للمقاومة الاسلامية اللبنانية وكتبت تقول:

نحنُ جديرون بالنصر، جديرون بالحياة، آمنا بالله، نحن تمام الحق نقاتلُ تمام الباطل، ولينصرنَ الله من نصرَه

#حزب_الله_ينتصر

#ع_النصر_تعودنا

#المقاومة_صوتها_أعلى

ث

غرد حساب (اسراء تورموس - Israa Tormos) بنشر تصوير لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب الحاج محمد رعد مدون عليها ما كان قد صرح به سابقا بخصوص المناوئين للمقاومة العاملين كدروع بشرية للكيان الصهيوني، وقالت اسرائ في تغريدتها:

لا تكونوا وقودًا لحرب أهلية #المقاومة_صوتها_أعلى

غرد حساب الناشطة اللبنانية (زينب.م - Zainab M) قائلة:

من يستطيع هزيمة هؤلاء الشجعان تغمرهم المحبة والشجاعة؟

# باقون_نحمي_و_نبني

# باقون_معك_نحمي_ونبني

Who can defeat this courage, love and bravery?

#باقون_نحمي_و_نبني

#باقون_معك_نحمي_ونبني

نختم هذه الحلقة من (نبض السوشيال) مع تغريدة الناشط (AdelJr Gamer) الذي نشر مقطع فيديو لنشيد موجه لسيد المقاومة السيد حسن نصر الله بعنوان (عالحلوة وعالمرة معك الله معك نحنا معك ياسيد نحن معك عالحلوة وعالمرة معك نحن معك) وغرد قائلا:

سنكون دائما بجانبك من بين كل العالم

# باقون_معك_نحمي_ونبني

We will always be at your side from all of the world wide

#باقون_معك_نحمي_ونبني

ا