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كلمة للسيد نصرالله غدا الأربعاء حول الانتخابات وآخر التطورات

كلمة للسيد نصرالله غدا الأربعاء حول الانتخابات وآخر التطورات
الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

يتحدث الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله غدا الاربعاء الساعة 8:30 مساء عبر شاشة قناة المنار حول الانتخابات وآخر التطورات.

العالم- لبنان

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