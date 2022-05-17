الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠٢٢
٠٥:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

جبران باسيل: الانتخابات ليس هي بذاتها من يعمل التغيير في البلد

الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 17-05-2022

خطيب زاده: لا جديد على صعيد المفاوضات بين إيران والسعودية

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. النتائج النهائية للبرلمان اللبناني الجديد والتحديات

العفو الدولية: السعودية تمنع 19 فردا من عائلة 'سلمان العودة' من السفر

رفع "الجزائر" لأسعار الغاز سيغرق "تونس" في العتمة!

الاستخبارات الروسية تكشف معلومات خطيرة عن قاعدة 'التنف' الأميركية في سوريا