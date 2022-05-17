مصرع النجم المغربي "لمرابط" بحادث مروع!

العالم - حوادث

وذلك حين كان يقضي إجازته بصحبة زوجته وطفليه، يوم أمس، بجزيرة "سانتا بونسا" بمايوركا الإسبانية، التي يقصدها السياح من جميع أنحاء العالم.

وكانت طريقة الوفاة في منتهى البشاعة، بعد أن كان لمرابط يستعد للقفز في بحيرة من جبل ارتفاعه حوالى 30 متراً.

لكنه لم يحسن تقدير مسافة ابتعاده عن الصخور ليصطدم رأسه بإحداها، وهو ما جعله يفارق الحياة على الفور، في مشهد قامت زوجة اللاعب بتوثيقه بواسطة الفيديو الذي انتشر في الساعات الأخيرة بشكل كثيف، على اعتبار أنها كانت تستعد لتصوير القفزة.

ويبلغ لمرابط من العمر 31 سنة، وانضم في بداية مسيرته إلى نادي فيتيسه الهولندي، الذي توج معه بلقب الكأس لفئة أقل من 23 عاماً في موسم 2010-2011، قبل أن يقرر اعتزال كرة القدم نهائياً، ويدخل عالماً آخر، وهو الفنون القتالية، ليصبح مدرباً ناجحاً في رياضة الكيك بوكسينغ.

يشار إلى أن مراد كان قد استأجر قارباً لزوجته من أجل تصوير "قفزة الموت"، هذه التي انتهت فعلاً بشكل مأسويّ.