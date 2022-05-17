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أمير عبد اللهيان: فتح صفحة جديدة من العلاقات بين إيران والإمارات

الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

العلاقات مع دول الجوار الإقليمي طالما شكلت أولوية بالنسبة لإيران ومضت في هذا الإتجاه لتعلن وعلى لسان أكثر من مسؤول استعدادها لعقد لقاءات مشتركة تنهي القطيعة وتفتح صفحة جديدة.

العالم - خاص بالعالم

عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي في إيران جواد كريمي قدوسي أعلن عن لقاء مرتقب بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان مشيرا إلى أنه سيتم في هذا الاجتماع الذي سيعقد قريبا في العاصمة العراقية بغداد بحث القضايا الثنائية وفتح السفارات وكذلك القضايا الإقليمية وخاصة الأزمة اليمنية.

كريمي قدوسي لفت إلى أنه تم التوصل إلى اتفاقات أولية بين طهران والرياض في مجالات مختلفة.

وكان موقع نورنيوز المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني كشف مؤخرا عن جولة خامسة من المحادثات الإيرانية السعودية مشيرا إلى أن الإجتماع أسفر عن تشكيل صورة أوضح لإعادة إحياء العلاقات بين البلدين مشيدا بالدور المهم الذي قام به مسؤولون عراقيون وعمانيون رفيعو المستوى في عقد هذه الإجتماعات.

وانطلق الحوار بين إيران والسعودية في إبريل/ نيسان 2021 في بغداد، بعدما تكللت جهود الحكومة العراقية وأطراف إقليمية أخرى بجمع الطرفين على طاولة واحدة.

وفي الإمارات أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان فتح صفحة جديدة من العلاقات بين ايران ودولة الإمارات مشيرا إلى إن طهران تشد على يد جيرانها بحرارة.

جاء ذلك عقب زيارة أمير عبداللهيان لأبوظبي وتقديم التعازي لرئيس دولة الإمارات الجديد محمد بن زايد بوفاة شقيقه خليفة بن زايد رئيس الدولة الراحل.

أمير عبد اللهيان لفت في تغريدة على تويتر إلى أن دفء العلاقات بين الجيران يبث اليأس في نفوس أعداء المنطقة.

كما بحث عبداللهيان العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات المنطقة، وقضية تسهيل معاملات الايرانيين في الإمارات.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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