المحكمة الجنائية الدولية تنشر 42 محققا وخبيرا في أوكرانيا

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وقال كريم خان، في بيان: "أؤكد أن مكتبي أرسل اليوم فريقاً مؤلفاً من 42 محققاً وخبيراً في الجنايات وموظفي مساندة آخرين إلى أوكرانيا"، موضحاً أنها "أكبر بعثة من حيث العدد تم نشرها حتى الآن في منطقة دفعة واحدة".

وفتح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست عام 2002 للنظر في أفظع الجرائم المرتكبة في العالم، في الثالث من مارس/آذار، تحقيقاً في ادعاءات بحصول جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا بعدما حصل على الضوء الأخضر من حوالى 40 دولة عضواً.

وتوجه خان في إبريل/ نيسان إلى أوكرانيا، ولا سيما بوتشا في ضواحي كييف، حيث عُثر على ما لا يقل عن عشرين جثة في الثاني من إبريل.

وقال: "بفضل نشر فريق من المحققين، سنتمكن من درس الخيوط بشكل أفضل وجمع الشهادات المتعلقة بهجمات عسكرية قد تشكل جرائم مشمولة في ميثاق روما" المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.

من جهة أخرى، شكر خان الحكومة الهولندية على تعاونها من خلال نشر "عدد كبير من خبرائها الوطنيين" دعماً لمهمة المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها في لاهاي الهولندية. وأكد قائلاً إنّ "فاعلية نشاطنا على صعيد التحقيق الجنائي على الأرض ستتعزز بفضل هذا التعاون".