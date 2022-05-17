العراق يدين بـ1.6 مليار دولار مستحقات استيراده الغاز من إيران

العالم - ايران

وأوضح "جكيني" في تصريح له اليوم الثلاثاء، أنه وفقا للاتفاق الموقع بين طهران وبغداد، ينبغي على الأخيرة أن تدفع مليارا و600 مليون دولار قبال استيرادها الغاز من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي المقابل صرح هذا المسؤول بوزارة النفط، أنه يتعين على إيران توريد الغاز إلى العراق وفقا للحجم المحدد في الاتفاق الثنائي بين البلدين.

ولفت "جكيني" أنه نظرا لظروف العراق وحاجته إلى استيراد مزيد من الغاز الإيراني، فقد تم الاتفاق على الاستمرار وزيادة حجم صادرات الغاز الإيراني إلى هذا البلد؛ على أن تسدد بغداد الدين المستحق إلى إيران في غضون شهر واحد.