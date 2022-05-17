الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠٢٢
٠٦:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

روسيا تقول إن 265 جنديا أوكرانيا كانوا متحصّنين في مجمّع آزوفستال للصلب في ماريوبول استسلموا ما دفع كييف إلى المطالبة بعملية تبادل للأسرى

الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تفكيك عبوة ناسفة دون خسائر بريف القنيطرة

أسرة حسني مبارك تصدر بيانا بشأن الإجراءات القضائية الدولية بحقها

الاتحاد الأوروبي سيبحث طلب انضمام أوكرانيا الى الكتلة في قمة حزيران المقبلة

عبد السلام: الشعب اللبناني قادر على عبور التحديات بتظافر جهوده

سفير ايران الجديد يقدم اوراق اعتماده للرئيس العراقي

العراق يدين بـ1.6 مليار دولار مستحقات استيراده الغاز من إيران