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بوتين يهاتف بن زايد و يهنئه بانتخابه رئيسا للإمارات

بوتين يهاتف بن زايد و يهنئه بانتخابه رئيسا للإمارات
الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٠٤ بتوقيت غرينتش

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، التهاني بمناسبة انتخابه رئيسا للإمارات.

العالم-اوروبا

وجاء في بيان للكرملين بهذا الصدد، أن الرئيس بوتين جدد لرئيس الإمارات تعازيه بوفاة الرئيس الراحل خليفة بن زايد آل نهيان.

وأضاف البيان أنه "تم التعبير عن الرضى عن مستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وأعرب الجانبان عن رغبتهما في مواصلة تطوير علاقات الصداقة بين روسيا والإمارات".

وأعار الجانبان "اهتماما خاصا لمسائل التعاون في المجالين التجاري والاقتصادي والاستثمارات".

وأكد الزعيمان "تأييدهما لمواصلة التنسيق بشأن القضايا الآنية على جدول الأعمال الدولي"، واتفقا على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات.

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بوتين يهاتف بن زايد و يهنئه بانتخابه رئيسا للإمارات

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