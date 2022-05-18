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أثناء زيارة بايدن لسيؤول.. بيونغ يانغ تعتزم إجراء تجربة لصاروخ عابر للقارات

أثناء زيارة بايدن لسيؤول.. بيونغ يانغ تعتزم إجراء تجربة لصاروخ عابر للقارات
الأربعاء ١٨ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٣١ بتوقيت غرينتش

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة بأن كوريا الشمالية تعتزم إجراء تجربة لصاروخ باليستي عابر للقارات تزامنا مع زيارة الرئيس جو بايدن لكوريا الجنوبية.

العالم-الامريكيتان

وأشارت مصادر مطلعة على تقييمات الاستخبارات الأمريكية إلى أن بيونغ يانغ تخطط لإجراء التجربة في غضون ما بين الـ 48 والـ 96 ساعة القادمة، أي تزامنا مع زيارة بايدن المتوقعة لسيؤول.

وقال المصدر إن "ما رصدناه أثناء عملية الإطلاق السابقة نراه الآن أيضا"، مشيرا إلى أن المنصة لإطلاق الصاروخ تم تحضيرها بالقرب من العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ.

ولم يكشف المصدر عن مزيد من التفاصيل، مكتفيا بالقول إن الاستخبارات الأمريكية تربط بين التجربة الجديدة وزيارة بايدن.

ومن المقرر أن يزور بايدن كوريا الجنوبية يوم الخميس القادم، ثم سيتوجه إلى طوكيو، حيث سيلتقي زعماء اليابان وأستراليا والهند.

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أثناء زيارة بايدن لسيؤول.. بيونغ يانغ تعتزم إجراء تجربة لصاروخ عابر للقارات

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