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شاهد..ماذا قال النشطاء اللبنانيون حول نتائج الانتخابات

الأربعاء ١٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

مر امتحان الانتخابات التشريعية في لبنان على خير، بعد تصويت الناخبين لاختيار برلمان جديد في ظل ازمة اقتصادية وسياسية حادة.

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فيما بدات التكهنات حول شكل البرلمان الجديد ومن سيحصل على الاغلبية وكيف ستكون سياسة الحكومة الجديدة في البلاد.

وسجلت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان هاشتاغات ترندنغ عديدة حول الانتخابات حيث كتب "حسين المهندس" مغردا حول هذا الموضوع: "الحزب أكثر شعبية في لبنان حسب الانتخابات".

وغرد "سامي" بشأن هذا الموضوع معلقا: "خلصت الانتخابات. خلينا نرجع كلنا أخوة واحباب، بالنهايه راح نرجع نلتقي كلنا بطابور البنزين والخبز ،وننق سوا على هالوضع ،حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا".

وعلق "بيتر": "خلصت الانتخابات، صدرت النتائج، كل فريق اخد حجمه وشرعيته من الناس، المطلوب هلق نوقف صراعات ونكد ونشتغل إيد بإيد، اذا بدنا نفوت بأربع سنين جداد من النكد والنكايات، مش رح يبقى حدن عايش لينتخب الدورة القادمة".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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