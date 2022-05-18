ايران تبحث مع عمان اطلاق شركة ملاحة بحرية مشترکة

العالم - ايران

وبحث رئيس المنظمة " علي رضا بيمان باك" اليوم الاربعاء، الذي يجري زيارة الى السلطنة ايضا تفعيل امكانيات الشحن والنقل للبلدين بهدف تطوير العلاقات الثنائية والمتعددة الاطراف سيما بمجال ترانزيت السلع بين دول المنطقة.

كان التبادل التجاري الايراني العماني في السنة المالية المنتهية 20 مارس/ آذار 2022 قد بلغ 1.336 مليار دولار وهو مستوى قياسي بزيادة 53 بالمئة على اساس سنوي.

واكد بيمان باك على الموقع الاستراتيجي لايران وعمان و امكانية تنفيذ عمليات اعادة تصدير السلع والترانزيت بين الجانبين مشيرا الى اتفاقيات التجارة الحرة للسلطنة مع باقي الدول و الحجم التجاري للمنطقة البالغ 1.5 تريليون دولار .

وشدد على ضرورة رفع حصة البلدين من السوق الاقليمية عبر تعزيز البنى التحتية التجارية سيما بمجال الشحن والنقل الدولي والترانزيت وتفعيل ممر الترانزيت " شمال – جنوب" .

من جهة اكد "صالح جمعة" رئيس غرفة التجارة العمانية الذي حضر الاجتماع، أن الطرفين يواصلان بذل الجهود لزيادة الروابط التجارية البينية بالرغم من المشاكل المصرفية والشحن والنقل.



يشار أن رئيس منظمة التنمية التجارية الايرانية يرأس وفدا تجاريا يضم ممثلي 30 شركة خاصة محلية وممثلين عن منظمة الموانئ وصندوق ضمان الصادرات في زيارة رسمية الى مسقط بدأت الاثنين الفائت، حيث التقى عدة مسؤولين عمانيين.