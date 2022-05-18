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الخارجية الروسية تعلن طرد 34 دبلوماسياً فرنسياً

الخارجية الروسية تعلن طرد 34 دبلوماسياً فرنسياً
الأربعاء ١٨ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، طرد 34 دبلوماسيا فرنسيا، وذلك ردا على إجراء مماثل اتخذته باريس في وقت سابق ضد دبلوماسيين روس.

العالم - روسيا

وطلبت وزارة الخارجية من الدبلوماسيين الفرنسيين مغادرة روسيا في غضون أسبوعين من تاريخ تسليم المذكرة ذات الصلة إلى السفير.

واستدعت وزارة الخارجية الروسية، السفير الفرنسي بيير ليفي، لإبلاغه بردها على طرد باريس لعدد من الدبلوماسيين الروس في شهر أبريل الماضي.

وفي وقت سابق اليوم أكد مصدر دبلوماسي روسي في تصريح لوكالة "تاس" أن وزارة الخارجية استدعت السفير الفرنسي ، لإبلاغه بإجراءات جوابية على طرد فرنسا في وقت سابق لدبلوماسيين روس.

وأعلنت باريس في بداية أبريل الماضي، 41 دبلوماسيا روسيا شخصيات غير مرغوب فيها.

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