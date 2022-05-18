باكستان تعتزم زيادة استيراد الكهرباء من إيران

العالم - إيران

وقال إقبال في تصريح له الثلاثاء خلال زيارته التفقدية لميناء غوادر والمشاريع التنموية الجارية فيها بالمشاركة مع الصين: إن إسلام آباد وبغية توفير الكهرباء اللازم لميناء غوادر في ولاية بلوجستان عازمة على إجراء محادثات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة.

وأشار إلى حاجة سكان ولاية بلوجستان ومنها ميناء غوادر للطاقة قائلا: إن إجراء محادثات عاجلة مع البلد الجار إيران لاستيراد 100 ميغاواط من الكهرباء منها مدرج في جدول أعمال الحكومة الباكستانية.

يذكر أن طهران وإسلام آباد وقعتا في العام 2002 أول اتفاقية لتصدير الكهرباء من إيران إلى باكستان بمقدار 34 ميغاواط ومن ثم تم رفع الرقم إلى 74 ميغاواط ويبلغ الآن 104 ميغاواط يتم نقله عبر خط بقدرة 132 كيلوفولت من جكيغور بمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق إيران إلى منطقة مند الباكستانية.

وتعاني باكستان من أزمة النقص في الطاقة في حين أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مرارا استعدادها لتزويدها بالطاقة سواء الغاز أو الكهرباء أو النفط أو المشتقات النفطية للمساعدة بحل الأزمة.