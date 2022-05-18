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أول امرأة تتولى المنصب منذ 30 عاما…

من هي إليزابيث بورن رئيسة وزراء فرنسا الجديدة؟

من هي إليزابيث بورن رئيسة وزراء فرنسا الجديدة؟
الأربعاء ١٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٥٩ بتوقيت غرينتش

أصبحت إليزابيث بورن، أول امرأة تشغل منصب رئيس وزراء فرنسا منذ تولت إديث كريسون، هذا المنصب قبل 30 عاما، في عهد الرئيس الأسبق فرانسوا ميتران.

العالم - أوروبا

وتولت بورن، منصب رئيس وزراء فرنسا، خلفا لجان كاستكس، الذي تقدم باستقالته للرئيس إيمانويل ماكرون، الاثنين الماضي.

وكانت إليزابيث بورن، تشغل منصب وزيرة العمل في الحكومة السابقة، بحسب موقع "فرانس 24"، الذي أوضح أنها تملك علاقات واسعة داخل النقابات العمالية.

وخلال خطاب تنصيبها، وجهت بورن رسالة للفتيات الفرنسيات، قالت فيها إنه يجب عليهن بذل الكثير من الجهد حتى يتمكن من تحقيق أحلامهن، مؤكدا أن ترشيحها لهذا المنصب يصب في هذا الاتجاه، حسبما ذكرت "بي بي سي".

وتوصف بورن بأنها "تكنوقراطية يسارية" وهي مهندسة تبلغ من العمر 61 عاما، تتميز بخبرتها في القضايا الاجتماعية وهو ما يدعم توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يسعى لإجراء إصلاحات سياسية واجتماعية في فرنسا.

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