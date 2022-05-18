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بعد تعديلات قانونها..

عضو بـ"المستقلة للانتخابات" التونسية يحذر من استبعاد ملايين من المشاركة السياسية

عضو بـ
الأربعاء ١٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

انتقد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في تونس، سامي بن سلامة المرسوم المتعلق بتعديل قانون الهيئة، ووصفه بالـ"سيئ جدا".

العالم - تونس

وقال سلامة، خلال اجتماع مجلس الهيئة، إنه تم عقد اجتماع بشأن المرسوم مع وزارة الداخلية دون إعلام بقية أعضاء الهيئة، بحسب موقع "نسمة" التونسي.

وأشار سلامة إلى أن "هناك تعليمات موجهة لإدارة الهيئة تقضي بعدم مد أعضاء الهيئة بأي وثيقة إلا بإذن من رئيس الهيئة".

وانتقد سلامة "مقترح روزمانة الاستفتاء"، لافتا إلى أنه تم إعدادها من طرف "شخص أجنبي".

وقال إن المدة المخصصة للتسجيل والمحددة بعشرة أيام غير منطقية، مضيفا بأن هذه الروزمانة ستقصي أكثر من 3 ملايين تونسي من ممارسة حقهم الانتخابي في الاستفتاء والانتخابات التشريعية المقبلة".

وأعلن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، الذي عينه الرئيس قيس سعيد بنفسه مخطط الاستعدادات ومشروع روزنامة الاستفتاء المزمع عقده في 25 يوليو/ تموز المقبل، مشيراً إلى أنّ النتائج النهائية للاستفتاء ستُعلَن يوم 28 أغسطس/ آب المقبل.

وأعلنت الهيئة، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، مساء السبت الماضي، مشروع روزنامة الاستفتاء، وذلك في ضوء القانون الانتخابي الحالي، مشيرة إلى أن عملية التسجيل ستنطلق يوم 27 مايو/ أيار الحالي، بينما سيغلق باب التسجيل للمشاركة يوم 5 يونيو/ حزيران.

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