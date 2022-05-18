البحرية الإيرانية اشتبكت مع قراصنة في البحر الأحمر

العالم - إيران



وقال الأدميرال شهرام إيراني: إن فريق المرافقة البحرية، توجه إلى المنطقة واشتبك مع الزوارق المهاجمة بعد تلقيه رسالة استغاثة من سفينة إيرانية حول هجوم زوارق مجهولة في البحر الأحمر.

وأضاف قائد البحرية: غادر المهاجمون المنطقة بعد وصول فريق المرافقة البحرية وتبادل إطلاق النيران بين الزوارق المهاجمة وفريق المرافقة.

وتابع: نشهد زيادة في القرصنة على هذا الممر المائي المهم والحيوي بعد اطلاق أميركا تحالفاً بحرياً جديد مع حلفائها في هذا الممر المائي.

وأفادت الأنباء أن طاقم السفينة المذكورة بصحة تامة وتبحر السفينة نحو وجهتها بسلام.

يذكر أن هذا هو الاشتباك الثاني بين القوات البحرية للجيش الإيراني مع القراصنة خلال الأسبوع الجاري في المياه الدولية.