شاهد..اشتعال الحرب الدبلوماسية بين روسيا واوروبا

العالم - خاص بالعالم

مع تصاعد التوتر الروسي الأوروبي، استعرت خلال الساعات الماضية حرب طرد الدبلوماسيين حيث اعلنت وزارة الخارجية الروسية انها طردت عشرات الدبلوماسيين الاوربين من ايطاليا واسبانيا وفرانسا، ردا على طرد دبلوماسيين روس في وقت سابق.

وقالت موسكو ان القرار هذا جاء كإجراء جوابي على إعلان روما وباريس ومدريد طرد عشرات الدبلماسيين الروس، وابلغت الخارجية الروسية سفراء فرنسا وايطاليا واسبانيا قرارها طرد 34 دبلوماسيا فرنسيا و27 اسبانيا و24 ايطاليا وذلك ردا على إجراءات مماثلة.

الى ذلك نددت الدول الاوروبية بالاجراءات الروسية في طرد عشرات الدبلوماسيين وقالت باريس ومدريد وروما في بيانات منفصلة ان الاجراءات الروسية غير مبررة وليس لها اساس شرعي.

و قال ماريو دراجي رئيس الوزراء الإيطالي إن قرار روسيا طرد الدبلوماسيين يعتبر عملا عدائيا لكن القنوات الدبلوماسية مع روسيا يتعين أن لا تقطع حسب تعبيره.

عسكريا تطورات جديدة شهدتها ساحة المعركة في مجمع آزوفستال الصناعي المحاصر في مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 959 جنديا أوكرانيا استسلموا هذا الأسبوع بعد حصار لاسابيع منهم 694 مقاتلا بينهم 29 جريحا استسلموا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت وسائل إعلام روسية أنه تم نقل المستسلمين بعدد من الحافلات الى اماكن مختلفة منهم عشرات الجرحى تم نقلهم للمستشفيات في دونيتسك.

عمدة مدينة ماريوبول المعين من قبل موسكو كنستانتين إيفاشينكو اكد أن إكمال السيطرة على المدينة بما في ذلك مصنع آزوفستال سيساعد على عودة الحياة الطبيعية بشكل سريع إلى ماريوبول، فيما اعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الغرب يقود الحرب في أوكرانيا ضد بلادها، وان الدعم الغربي لكييف بالأسلحة هدفه إطالة أمد الحرب.

وشددت زاخاروفا أن الاتحاد الأوروبي أعلن حربا اقتصادية شاملة على روسيا وانه يبحث عن مبررات لزيادة العقوبات، مضيفة ان العقوبات ادت الى ارتفاع أسعار المواد الغذائية حول العالم وان الغرب يتحمل الازمة الغذائية والاقتصادية الحاصلة اليوم.