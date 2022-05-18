شاهد..ما قالته "الينا دوهان" بشأن الحظر الأميركي المفروض على ايران

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آراء بعض المقررين الامميين حول اجرائات الحظر على إيران سياسية وليست إنسانية واجرائات الحظر هذه انتهاك لحقوق الإنسان، انها تصريحات آلينا دوهان المقررة الخاصة للامم المتحدة المستقلة التي تزور ايران لدراست مدي التأثيرات السليبة لاجراءات الحظر الامريكي علي ايران.

المقررة الأممية طالبت الحكومة الأمريكية بإنهاء حالة الطوارئ وفرض اجراءات الحظر على إيران.

وقالت المقررة الخاصة للامم المتحدة الينا دوهان: "العقوبات الاميركية تسببت بمشاكل في التبادلات المالية والمصرفية، على الولايات المتحدة انهاء هذه الإجراءات في مجالات الغذاء والدواء والماء والصحة".

المسؤولة الاممية التي التقت بممثلين عن الحكومة وممثلين من الشرائح المختلفة والقطاع الصحي اكدت انها خلال هذه الزيارة، تمكنت من دراسة التأثير إجراءات الحظر على الصحة والتعليم وثقافة الاقتصاد والرياضة والحرف اليدوية.

وقالت المقررة الخاصة للامم المتحدة الينا دوهان: "العقوبات أدت الى احتجاز الاموال الايرانية في الخارج والتي تبلغ اكثر من مئة مليار دولار، كما أن موضوع تقييد استيراد الأدوية إلى إيران بسبب العقوبات يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان".

واعتبرت طهران زيارة المقررة الاممية بانها تشكل فرصة مغتنمة لكي تتعرف عن كثب على التاثير السلبي الناجم عن الحظر الاحادي الجانب على حقوق الشعب الايراني.

قدمت المقررة الخاصة الى الامم المتحدة الينا دوهان الجزء الاول من تقريرها بعد زيارة استمرت لعشرة ايام تقرير يبدو انه نال ارتياح المسؤولين في ايران، وترى طهران بانه يعكس جانبا من التأثيرات السلبية لإجراءات الحظر الاحادية على إيران.

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