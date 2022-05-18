عبد اللهيان يؤكد على تسهيل تنقل مواطني إيران وأذربيجان

العالم - ايران

ويزور شاهين مصطفى اوف ، نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني ورئيس الجانب الأذربيجاني في اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي مع جمهورية إيران الإسلامية ، العاصمة طهران من أجل متابعة اتفاقيات اللجنة المشتركة والمشاريع الاقتصادية في مختلف المجالات لا سيما في مجال النقل والشحن والطاقة ، وقد التقى مساء اليوم (الأربعاء) مع وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان وبحثا القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وافاد عبداللهيان خلال هذا اللقاء ان تبادل الوفود بين البلدين والحضور المتزامن لنائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي في باكو وشاهين مصطفى اوف في طهران يكشف عزم البلدين على تعزيز التعاون في مختلف المجالات وذلك نظرا الى رغبة رئيسي البلدين على صعيد تعميق التعاون ، مشددا على ضرورة بذل كل جهد ممكن لتسريع تنمية العلاقات.

واعرب عبداللهيان عن ارتياحه لنمو التجارة بين البلدين في الأشهر الثمانية الماضية وتنفيذ مقايضة الغاز التركماني إلى جمهورية أذربيجان من قبل جمهورية إيران الإسلامية ، واعتبر قطاعي الطاقة والنقل والشحن بأنهما ركيزتان أساسيتان للنهوض بعملية التعاون الاقتصادي بين البلدين، مؤكدا على الاستفادة من الطاقات الكبيرة المتاحة للتعاون في مختلف المجالات بين البلدين.

وشدد عبداللهيان على ضرورة تسهيل حركة مواطني البلدين بسبب السيطرة النسبية على جائحة كورونا كما بحث التبادلات المالية بين المحافظات الحدودية للبلدين .

بدوره اعتبر نائب رئيس وزراء جمهورية أذربيجان شاهين مصطفى اوف اجتماع رئيسي جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية أذربيجان على هامش قمة منظمة التعاون الاقتصادي في عشق أباد بانه نقطة تحول في بدء مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين مؤكدا على دور وارادة كبار المسؤولين للبلدين في تطور التعاون الثنائي .

كما استعرض آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ اتفاقيات اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين والمشاريع الاقتصادية بين البلدين في مجالات الطاقة والنقل والشحن.