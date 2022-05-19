وزير الخارجية السعودي يزور الجزائر

العالم- الجزائر

وأفاد بيان لوزارة الخارجية الجزائرية بأن اجتماع هذه الآلية، الخميس، برئاسة الوزيرين سيسمح "باستعراض العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وبحث آفاق تعزيزها، فضلا عن تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وكانت زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأولى التي قادته إلى الرياض في فبراير/شباط 2020، بعد انتخابه رئيسا للجمهورية نهاية عام 2019، قد أزالت فتورا ساد العلاقات بين البلدين، بعد أن رفضت الجزائر تصنيف "حزب الله" اللبناني تنظيما إرهابيا، منذ عام 2017.