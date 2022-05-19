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وزير الخارجية السعودي يزور الجزائر

وزير الخارجية السعودي يزور الجزائر
الخميس ١٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش

وصل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، مساء الأربعاء، إلى الجزائر، في زيارة عمل تأتي في إطار الدورة الثالثة للجنة التشاور السياسي بين البلدين، وأجرى محادثات ثنائية مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة.

العالم- الجزائر

وأفاد بيان لوزارة الخارجية الجزائرية بأن اجتماع هذه الآلية، الخميس، برئاسة الوزيرين سيسمح "باستعراض العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وبحث آفاق تعزيزها، فضلا عن تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وكانت زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأولى التي قادته إلى الرياض في فبراير/شباط 2020، بعد انتخابه رئيسا للجمهورية نهاية عام 2019، قد أزالت فتورا ساد العلاقات بين البلدين، بعد أن رفضت الجزائر تصنيف "حزب الله" اللبناني تنظيما إرهابيا، منذ عام 2017.

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وزير الخارجية السعودي يزور الجزائر