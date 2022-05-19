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الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تستعد لفبركات في كونستانتينوفكا بدونيتسك

الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تستعد لفبركات في كونستانتينوفكا بدونيتسك
الخميس ١٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تستعد لتصوير فبركات في منطقة كونستانتينوفكا بجمهورية دونيتسك، على غرار سيناريو فبركات بوتشا.

العالم-روسيا

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف: "وفقا لشهادات أسرى من القوات المسلحة الأوكرانية في كونستانتينوفكا بجمهورية دونيتسك، فإن نظام كييف يعد لفبركات أخرى وفقا لسيناريو بوتشا، تحت قيادة الرعاة الغربيين".

وأضاف أنه "حسب للسيناريو، فإنه على المسلحين الذين يرتدون زي العسكريين الروس إطلاق النار على المدنيين الأوكرانيين".

ولفت إلى أن "الصور والفيديوهات لهذه الجريمة المفبركة، بما فيها التي التقطتها الكاميرات للسيارات التي يزعم مرورها، سيتم نشرها على نطاق واسع من قبل المتخصصين في مركز المعلومات والعمليات النفسية للقوات المسلحة الأوكرانية عبي وسائل الإعلام الغربية ومنصات الإنترنت المختلفة، بعد تحرير هذه المدينة من قبل القوات المسلحة الروسية".

وتابع: "تعقيد مثل هذه الاستفزازات الساخرة والقاسية بناء على اقتراح القيمين الأجانب، هو شطب لجميع المعايير الأخلاقية"

وختم: "أصبح القوميون الأوكرانيون المعاصرون ورثة النازيين خلال الحرب الوطنية العظمى، من خلال تنفيذ هذه الأساليب غير الإنسانية".

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