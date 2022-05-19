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العراق يقدم شكوى رسمية ضد تركيا إلى مجلس الأمن

العراق يقدم شكوى رسمية ضد تركيا إلى مجلس الأمن
الخميس ١٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

قدم مندوب العراق لدى الامم المتحدة، محمد حسين بحر العلوم، الاربعاء، شكوى رسمية ضد تركيا الى مجلس الأمن الدولي، مطالبا جميع القوات التركية بالخروج من أراضي العراق.

العالم-العراق

وجاء ذلك في كلمة القاها خلال مشاركته في اجتماع مجلس الامن الدولي في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة، لمناقشة اوضاع العراق.

وقال بحر العلوم ان "هجمات حزب العمال الكردستاني، ليست حجة بعد الآن، لبقاء القوات التركية داخل اراضي العراق".

وقدم بحر العلوم، خلال الاجتماع، شكوى رسمية لمجلس الامن الدولي ضد تركيا بسبب ممارسات جيشها داخل الاراضي العراقية.

وقال إن الأطراف السياسية العراقية مستمرة في جهود التوصل إلى تفاهمات وحلول للانسداد السياسي والعمل على تشكيل حكومة جديدة تلبي مطالب الشعب العراقي.

وقدم المسؤول العراقي شكره لمجلس الأمن لتضامنه ودعمه المستمر لبلاده في مواجهة خطر الإرهاب، مشيرا إلى أن القوات العراقية أطلقت في نيسان الماضي حملة واسعة النطاق لملاحقة فلول داعش.

واكد بحر العلوم إن العراق ملتزم باستعادة العراقيين المحتجزين في مخيم الهول في سوريا، لافتا إلى إعادة "ما يقرب من 1900 من المسلحين الإرهابيين، 550 عائلة.. أغلبهم من النساء والأطفال".

وكما أكد ممثل العراق التزام بلاده بمواصلة التعاون مع المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب، مجددا الدعوة لعدم استخدام أراضي بلاده "لتصفية الحسابات ولتحقيق أغراض سياسية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب".

وقال السفير العراقي إن جهود الحكومة المستمرة، بالتنسيق مع المجتمع الدولي أسهمت في إعادة الاستقرار إلى المناطق المحررة وتنفيذ مشروعات البنى التحتية والصحة والكهرباء والطرق والجسور وعودة نسبة كبيرة من النازحين إلى مناطقهم وإغلاق المعسكرات.

وتواصل الحكومة بالتعاون مع دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام جهود التطهير والتوعية بمخاطر الألغام.

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