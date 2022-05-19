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مراسل العالم: انباء عن تسلل مسيّرة قادمة من جنوب لبنان دخلت الأراضي المحتلة وأصوات الانفجارات ناجمة عن عملية اعتراض لها

الخميس ١٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٨ بتوقيت غرينتش

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