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افغانستان
باکستان
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تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
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ايران ازاحة الستار عن طائرة "سيمرغ" الخفيفة للشحن بحضور وزير الدفاع وقادة عسكريين
هآرتس: الجيش الإسرائيلي يرفض فتح تحقيق في ظروف مقتل الصحافية أبو عاقلة ويعلن عدم وجود "شبهات جنائية" بالحادث
مراسل العالم: انباء عن تسلل مسيّرة قادمة من جنوب لبنان دخلت الأراضي المحتلة وأصوات الانفجارات ناجمة عن عملية اعتراض لها
السيد نصر الله : سنعمل على كل ماوعدنا به
السيد نصر الله : سنعمل على كل ماوعدنا به
السيد نصر الله: نأمل أن يأتي يوم يكون لدينا فيه قانون انتخابي منصف
السيد نصر الله: في ظل القانون الانتخابي الحالي فإن تقييم الأكثرية والتمثيل الشعبي على قاعدة تعداد النواب غير صحيح
السيد نصر الله: رأينا سفيري أمريكا والسعودية ونشاطهما الانتخابية في البلاد ولكن هل رأى أحد مسؤولا إيرانيا ينشط في هذه الانتخابات
السيد نصر الله: لا يمكن التغلب على المشاكل التي نواجهها سوى من خلال الشراكة والتعاون
السيد نصر الله: ليس لبنان وحده بل العالم بأسره يتجه نحو تحديات وأزمات حقيقية لن تجدي السجالات نفعا معها
مراسل العالم: انباء عن تسلل مسيّرة قادمة من جنوب لبنان دخلت الأراضي المحتلة وأصوات الانفجارات ناجمة عن عملية اعتراض لها
الخميس ١٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٨ بتوقيت غرينتش
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