بين مطار صنعاء وجريمة حرس الحدود السعودي

العالم - نبض السوشيال

أعلنت صنعاء الاثنين الماضي عن تطور جديد في اتفاق رحلات مطار صنعاء، يتلخص في تسير رحلتين يوميا عبر مطار صنعاء خلال ما تبقى من أيام الهدنة.

أعلن ذلك نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء، حسين العزي، في تغريدة له على حسابه في تويتر قائلا: نأمل من سرعة الوفاء بذلك وعدم العودة لسوكيات الإعاقة والعرقلة”، مضيفا: “دعونا نمضي بخطى الرجال واثقين لنعبر معا نحو السلام واستعادة الاخاء وحسن الجوار”.

وأوضح العزي “أن أي تعطيل او إعاقة قد يعني العودة للحرب وهذا امر لا ينبغي أن يحدث أو يسمح أي عاقل بحدوثه”.

كما أكد العزي في وقت سابق من يوم الاثنين، أن تراجع تحالف العدوان الأمريكي السعودي عن تسيير الرحلات من مطار صنعاء الدولي بعد ساعات من قيامنا بالإفراج أحادي الجانب عن مجموعة كبيرة من أسراهم، يعكس عدم جديتهم للسير نحو السلام.

وكان مطار صنعاء قد شهد يوم الاثنين الماضي تدشين أول رحلة بعد 6 سنوات من الحصار الذي فرضه التحالف على مطار صنعاء. في اطار الحصار الذي يضربه التحالف على اليمن براً وبحراً وجواً.

ويأتي تسيير الرحلة عبر مطار صنعاء بعد 45 يوماً من الهدنة التي أعلنت عنها الأم المتحدة لمدة شهرين ودخلت حيز التنفيذ في الثاني من ابريل الماضي.

وحول جريمة صعدة التي ارتكبتها السعوية بتعذيب مواطنين يمنيين، أدان مجلس نواب اليمن السبت الماضي تلك الجريمة التي ارتكبتها القوات السعودية بحق مواطنين يمنيين في منطقة الرقو بمديرية منبه محافظة صعدة، في وقت تنصل فيه تحالف العدوان عن تنفيذ بنود الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة مطلع أبريل الماضي.

وفي مستهل جلسة أعمال فترته الثانية من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي الـ17 برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي، استنكر النواب، إقدام جيش العدو السعودي على تعذيب مواطنين يمنيين في منطقة الرقو وصعقهم بالكهرباء حتى الموت.

واستغرب نواب الشعب، إنكار ناطق تحالف العدوان، الجريمة البشعة التي اقترفها حرس الحدود السعودي ضد يمنيين ومهاجرين أفارقة غير شرعيين ورمي جثثهم في منطقة الرقو الحدودية وجدت عليها آثار تعذيب أدت إلى وفاة سبعة.

واستهجن نواب الشعب ادعاء وتضليل التحالف من أن الضحايا قتلوا برصاص القوات اليمنية، مطالبين بإجراء تحقيق شفاف في هذه الجريمة التي تكشف مدى قبح النظام السعودي وتجرده من الإنسانية.

ودعا نواب الشعب، المنظمات المعنية بحقوق الإنسان إلى الاضطلاع بدورها المسؤول في متابعة وتوثيق هذه الجريمة والقيام بواجبها الإنساني والأخلاقي والقانوني في ملاحقة مرتكبيها في محكمة الجنايات الدولية.

نتابع الان اهم التغريدات التي وصلت موقع التواصل "تويتر" بشأن مطار صنعاء وجريمة حرس الحدود السعودي نبتدئ اولا مع تغريدة لحساب (يحيى أبو زكريا اليماني) الذي كتب في بروفايله (يمني عربي مسلم حر يرفض الظلم والعدوان ويدافع عن قضايا الامة الاسلامية والقضايا الانسانية)، غرد قائلا:

#التصعيد_مطلب_شعبي حقيقة الهدنة المؤقتة اعلموا إنما طلبت دول العدوان الهدنة لاعادة ترتيب أوراقها والاستعداد لمرحلة جديدة من العدوان ستلاحظون من خلال عدم التزام تحالف العدوان بنقاط الهدنة التي تم الاتفاق عليها ومنها فتح #مطار_صنعاء الا لرحلتين قرصنة السفن في

#ميناء_الحديدة

غرد حساب الناشط اليمني (حارق دمهم) قائلا:

مجلس الأمن يدعو إلى تمديد الهدنة ويشيد بإقلاع رحلة يتيمة حتى الآن إلى #مطار_صنعاء، مع تجاهل فاضح لعرقلة 12 رحلة من قبل #السعودية كان من المفترض أن تتم خلال الأسابيع الستة الماضية! #ارفعوا_الحصار_عن_اليمن

قال حساب الناشط اليمني (ميمو - memo):

رئيس الوفد الوطني: بنود #الهدنة تنص على رحلتين أسبوعيًا وإلى وجهتين محددتين هما #عمّان و #القاهرة، وهو ما لم تلتزم به دول العدوان التي أضاعت شهرا ونصف من زمن الهدنة دون أي رحلة من وإلى #مطار_صنعاء الدولي

وفي السياق غرد حساب الناشط اليمني (ابو يحيى الشهاري) قائلا:

مشاهد عزة وكرامة من #مطار_صنعاء ثبت وتبرهن حب اليمنيين وشوقهم لوطنهم عقب وصول المسافرين والعالقين في الخارج على رحلة اليمنية من عمان ..

#هو_الله

#صنعاء

#عدن

#مأرب

#تعز

وحول جريمة السعودية بحق المواطنين اليمنيين وتحت وسم (#صعدة) غرد حساب الناشط اليمني (حسن علي الحوثي) ناشرا فيديو يصور ضحايا العدوان السعودي قائلا:

في جريمة وحشية وحصيلة غير نهائية وصول 7 جثث إلى المستشفى الجمهوري بمدينة صعدة لمواطنين عذبهم وقتلهم الجيش السعودي في المنطقة الحدودية بمحاذاة منطقة الرقو توفوا إثر تعذيبهم وصعقهم بالكهرباء #صعدة

ف

وغرد حساب الناشط اليمني عبدالرحمن بادر ٣(بديل ³) قائل:ا

في 13 مايو 2022م #صعدة، حرس العدوان الأمريكي السعودي يقومون بتعذيب اكثر من ثلاثين مهاجرا يمنيا بالكهرباء بمنطقة الرقو الحدودية ما أدى إلى إستشهاد عدد من المهاجرين من محافظات مختلفة فيما لا يزال عدد مجهول غير معروفة حالته

#جرائم_العدوان_الامريكي_على_اليمن

#USAggressionCrimesOnYemen

وفي السياق قال حساب الناشط اليمني (يحيى أبو زكريا اليماني) مغردا:

لابد من محاسبة في جريمة بشعةووحشية يقدم النظام السعودي على تعذيب مدنيين يمنيين بمنطقة الرقو الحدودية حتى فارقوا الحياة حيث وصلت7جثث الى المستشفى الجمهوري بمدينة #صعدة وعليها آثار تعذيب بالضرب والصعق بالكهرباء كل جريمة جديدةتكشف عن الوجه الحقيقي للنظام السعودي الوهابي التكفيري

نختم هذه الحلقة من (نبض السوشيال) مع تغريدة لحساب الناشط اليمني (أسامه الحشيشي) في تغريدات وسم #صنعاء قائلا:

#صعده جريمه جديده تصاف الى سلسلة جرائم النظام السعودي العفن وصول سبع جثث لاسرى تم تعذيبهم في سجون العدو السعودي الى المستشفى الجمهوري صعده لن ننسى شهدائنا الاسرى ولن يفلت بعون الله المجرمين القتله من العقاب #هنيئا_لاسرانا_الشهاده