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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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مراسلة العالم: إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي تعلن اطلاق صاروخ من القبة الحديدية تجاه هدف في سماء جنوب قطاع غزة
وزير الأمن الايراني: الحكومة السويدية قامت بالنيابة عن الصهاينة باعتقال حميد نوري بصورة غير قانونية واتخذته رهينة بعد القاء القبض على جلالي
وزير الأمن الايراني: تجسس المدعو احمد رضا جلالي لحساب الكيان الصهيوني قد تم اثباته والحكم باعدامه طوى كافة المراحل القضائية
مصادر فلسطينية: جيش الاحتلال يزعم إسقاط طائرة مسيرة في سماء قطاع غزة
وزير الأمن الايراني: سيتم نشر المزيد من المعلومات حول هذه القضية قربيا
وزير الأمن الايراني: بناء على معلومات موثوقة تم ربط بعض عناصر المراكز غير القانونية بجماعات إرهابية معروفة وبعض الجواسيس المقيمين في الخارج
وزير الأمن الايراني: استنادا للوثائق سعى الفرنسيان لربط المراكز غير القانونية ومثيري الشغب تنظيميا بغطاء نقابي لتحقيق اهداف اجهزة التجسس
وزير الأمن الايراني: الفرنسيان المعتقلان قاما فور وصولهما للبلاد بعقد اجتماعات تنظيمية مع العديد من المراكز غير القانونية والمثيرة للشغب
وزير الأمن الايراني: الفرنسيان المعتقلان من قبل وزارة الأمن لم يكونا سائحين وكانت لدينا معلومات بشأنهما حيث خضعا للمراقبة منذ وصولها للبلاد
مراسل العالم: استقالة غيداء زعبي عضو الكنيست الاسرائيلي عن حركة ميرتس من الائتلاف الحكومي مما قد يؤدي الى سقوطه
وزير الأمن الايراني: سيتم نشر المزيد من المعلومات حول هذه القضية قربيا
الخميس ١٩ مايو ٢٠٢٢ - ١١:١٣ بتوقيت غرينتش
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