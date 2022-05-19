وزير الدفاع الایرانی: دخول إيران لنادي مصنعي الطائرات الثقيلة والمتطورة سيتسارع

العالم - إيران

جاء ذلك في تصريح أدلى به العميد آشتياني خلال مراسم إزاحة الستار عن طائرة النقل الخفيفة "سيمرغ" وتدشين خط إنتاج المكابح المعدنية الهوائية في إصفهان وسط إيران.

وأشار وزير الدفاع الإيراني إلى اتساع مساحة البلاد وضرورة وجود طائرات نقل خفيفة إلى جانب مروحيات الإغاثة للمساعدة في تقديم الخدمات للمواطنين والأجهزة والمنظمات الحكومية والعسكرية عند الحاجة.

ونوه العميد آشتياني إلى تطورات المنطقة والتهديدات القائمة أمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأكد أهمية ومكانة النقل الجوي لتنفيذ المهمات اللوجستية ونقل الشحنات والأفراد وإرسال التموين والدعم للقوات المسلحة في سوح المعارك وقال: إن وزارة الدفاع وإسناد القوت المسلحة بصفتها مؤسسة صانعة للقدرة وداعمة للقوات المسلحة تحمل رسالة كبيرة لتعزيز قدرات البلاد الرادعة.

وأضاف: إن تلبية حاجات القوات المسلحة في مختلف سوح القتال الأرضية والبحرية والجوية والحرب الإلكترونية والمنعطفات الحاسمة للانتصار في سوح المعارك غير المتماثلة، تعد أولوية أساسية تتابعها وزارة الدفاع بمزيد من الجدية والسرعة.

وأكد أن الطائرة "سيمرغ" تعزز المصالح الوطنية وقال: إن تصميم وتصنيع هذه الطائرة يوفر العملة الصعبة بصورة ملحوظة ويخفض النفقات ويتيح فرص العمل المباشرة وغير المباشرة ويحقق الاقتصاد المقاوم في وزارة الدفاع والنضج التكنولوجي والصناعي ويزيد الطاقات الوطنية لتصنيع منتوج استراتيجي وتكنولوجي ويسرع دخول الصناعة الجوية للبلاد خاصة القوات المسلحة لنادي مصنعي الطائرات الثقيلة والمتطورة جدا.