العالم- فلسطين

واكدوا خلال رسالتهم "أن إستهداف أبو عاقلة يأتي نتاجا لبيئة تم إنشائها عمدا وترتكز على الإفلات من العقاب"، كما أن قوات الإحتلال الإسرائيلي تستهدف الفلسطينيين وتجعل من الصحفيين الذين يعملون بشكل مستقل يدفعون ثمنا لهذه التقارير".

وقال أبو جزر إن كبار الصحفيين الهنود طالبوا في مذكرتهم التي وجوهها من خلال السفير الإسرائيلي لدى نيودلهي (ناؤور جيلون ) لرئيس الوزراء الإسرائيلي "بينت" بإدانة عملية إستهداف أبو عاقلة وفتح تحقيق شفاف من قبل سلطة مستقلة لضمان تحقيق العدالة، وإيقاف المزيد من الهجمات المستهدفة بالقتل.

ووفقا لما ورد في الرسالة، قال الصحفيون: "نكتب إليكم للتعبير عن إدانتنا الشديدة لمقتل صحفية الجزيرة شيرين أبو عاقلة التي أصيبت برصاصة في رأسها، ما يؤكد مرة أخرى عدم قدرة حكومتكم على قبول الصحافة المستقلة التي تقول الحقيقة، وقد تم استهدافها رغم أنها كانت ترتدي خوذة وسترة واقية مكتوب عليها عبارة صحافة بشكل واضح، وكانت متواجدة إلى جانب صحفيين آخرين".



وأضاف الصحفيون: "كما نشعر بالدهشة لأنه على الرغم من الإدانة العالمية، تم توجيه الشرطة مرة أخرى لوقف موكب جنازتها ولجأوا إلى العنف عندما حاول الفلسطينيون المضي قدمًا، مع تسجيل مقاطع فيديو للهجوم الوحشي على حاملي النعش الذين كادوا يسقطون النعش إلى جانب ضرب وركل المشيعين".