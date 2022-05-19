الخميس ١٩ مايو ٢٠٢٢
٠٣:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مسعود نوري: يعتبرون رسالة الرئيس الايراني التي وصلت الى السيد حميد نوري ويتم ارسالها لكل المواطنين بمناسبة عيد النوروز دليلا لادانته

الخميس ١٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

خالد بن سلمان في واشنطن..هل يتم إلغاء تأشيرته بسبب قتل خاشقجي؟!

بين مطار صنعاء وجريمة حرس الحدود السعودي

في لقاء خاص لقناة العالم.. أسرة المواطن الإيراني حميد نوري تكشف عن تفاصيل اعتقاله

مصر: إحباط هجوم إرهابي عنيف

"ناصيف" يدعو إلى مواجهة دعوات هدم قبة الصخرة وإفشال مسيرة "الأعلام"

140 صحفياً هندياً يوجهون رسالة خاصة لـ"بينت" تنديدا باغتيال ابوعاقلة