الخميس ١٩ مايو ٢٠٢٢
٠٦:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. الاحتلال يدفع ثمن إجراءاته ضد الفلسطينيين والمقدسات

الخميس ١٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

احتجاجا على اجراءات الائتلاف الحكومي في كيان الاحتلال الاسرائيلي ضد الفلسطينين وضد مقدساتهم واغتيال الصحفية شرين ابو عاقلة تقدمت عضو الكنيست "غيداء ريناوي زعبي" من حزب ميرتس بستقالاتها من هذا الائتلاف برئاسة نفتالي بينت.

العالم - خاص العالم

واعتبرت غيداء ريناوي زعبي أن الاستقالة تأتي وبسبب اعتبارات سياسية ضيقة أثر قادة الحكومة مرارا وتكرارا اتخاذ مواقف متشدده يمينية بشأن القضايا الاساسية ذات الاهمية للمجتمع العربي بأسره.

وأكد المحلل السياسي الفلسطيني، عدنان عقل، أن "إسرائيل تعاني من ازمة قادة وزعماء حقيقيين، هؤلاء كلهم مراهقون سياسيون، لا يوجد اي زعيم باسرائيل اليوم من بينيت الى غيره عندهم القدرة والكريزما ان يكون قائد تاريخي، بالعكس هؤلاء جماعة مراهقين سياسيا واخطائهم على صعيد المنطقة بارزة وعلى صعيد داخل الكيان، كذلك هم جماعة في طريقهم نحو السقوط".

ومع استقالة غيداء الريناوي من هذا الائتلاف للاحتلال فأن حزب الليكود يستعد أعلن أنه سيعمل على استبدال هذة الحكومة لانها فقدت شرعيتها وبأنها حكومة فاشلة وبينيت فشل في الاقتصاد وفي الان وفي كل مجال وهذه الحكومة فقدت شرعيتها وسيتقدم حزب الليكود لتقديم اقتراح لحل الكنيست خلال الايام القادمة.

وأكد الخبير في الشؤون الاسرائيلية، عدنان عبد الرزاق، انه بالتاكيد اي عضو بهذه الحكومة يستقيل هو يدق مسمارا في نعش هذه الحكومة التي قامت على إئتلاف غير متوازن من يمين ويسار ووسط لذلك فيه حكومة غير ثابته".

وبعد تقدم غيداء عضو الكنيست بالاستقالة من هذا الائتلاف تتجه الانظار الى اعضاء أخرين تحديدا من القائمة الموحدة العربية للاستقالة وسحب الثقة من هذا الائتلاف الذي يرتكب الجرائم بحق الفلسطينين ويدنس المقدسات.

روابط ذات صلة

حكومة الاحتلال تتلقى صفعة موجعة باستقالة ’غيداء زعبي’

استقالة عضو الكنيست الاسرائيلي عن حركة ميرتس

بينيت يدعو لـ'قتل المقاومين بكافة الأسلحة'

بينيت يزور المستوطنات ودعوات للتظاهر ضده

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيسي: العلاقات البناءة بين دولة الجوار أكثر العناصر تأثيرا لتعزيز الأمن الإقليمي

الإفراج عن أسير من رام الله بعد اعتقال دام 14 عاما

الكونغرس يوافق على مساعدة بقيمة 40 مليار دولار لأوكرانيا

السيد الصدر يجمد 'يقظان اليعقوبي' من العمل لمدة عام كامل

تكريم ذوي الشهداء والجرحى من الإعلاميين في طرطوس

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 19-05-2022