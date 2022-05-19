شاهد.. الاحتلال يدفع ثمن إجراءاته ضد الفلسطينيين والمقدسات

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واعتبرت غيداء ريناوي زعبي أن الاستقالة تأتي وبسبب اعتبارات سياسية ضيقة أثر قادة الحكومة مرارا وتكرارا اتخاذ مواقف متشدده يمينية بشأن القضايا الاساسية ذات الاهمية للمجتمع العربي بأسره.

وأكد المحلل السياسي الفلسطيني، عدنان عقل، أن "إسرائيل تعاني من ازمة قادة وزعماء حقيقيين، هؤلاء كلهم مراهقون سياسيون، لا يوجد اي زعيم باسرائيل اليوم من بينيت الى غيره عندهم القدرة والكريزما ان يكون قائد تاريخي، بالعكس هؤلاء جماعة مراهقين سياسيا واخطائهم على صعيد المنطقة بارزة وعلى صعيد داخل الكيان، كذلك هم جماعة في طريقهم نحو السقوط".

ومع استقالة غيداء الريناوي من هذا الائتلاف للاحتلال فأن حزب الليكود يستعد أعلن أنه سيعمل على استبدال هذة الحكومة لانها فقدت شرعيتها وبأنها حكومة فاشلة وبينيت فشل في الاقتصاد وفي الان وفي كل مجال وهذه الحكومة فقدت شرعيتها وسيتقدم حزب الليكود لتقديم اقتراح لحل الكنيست خلال الايام القادمة.

وأكد الخبير في الشؤون الاسرائيلية، عدنان عبد الرزاق، انه بالتاكيد اي عضو بهذه الحكومة يستقيل هو يدق مسمارا في نعش هذه الحكومة التي قامت على إئتلاف غير متوازن من يمين ويسار ووسط لذلك فيه حكومة غير ثابته".

وبعد تقدم غيداء عضو الكنيست بالاستقالة من هذا الائتلاف تتجه الانظار الى اعضاء أخرين تحديدا من القائمة الموحدة العربية للاستقالة وسحب الثقة من هذا الائتلاف الذي يرتكب الجرائم بحق الفلسطينين ويدنس المقدسات.