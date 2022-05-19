الكونغرس يوافق على مساعدة بقيمة 40 مليار دولار لأوكرانيا

العالم ـ الأميركيتان

وتشمل هذه الرزمة من المساعدات "جانبا اقتصاديا وإنسانيا إضافة الى أسلحة وذخائر" وافق عليها عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ بعيد ظهر الخميس بعدما أقرها مجلس النواب الاسبوع الفائت.

وتنتظر الآن مصادقة الرئيس الأميركي عليها.

وفي السياق، أظهرت مسودة بيان مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى تعهد المجموعة بتقديم تحويلات وقروض قيمتها 18.4 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة رويترز للأنباء.

وقال وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في المسودة “جمعنا 18.4 مليار دولار، من بينها 9.2 مليار دولار من الالتزامات التي تم التعهد بها مؤخرا قبل اجتماع بتسبرج، لمساعدة أوكرانيا على تخطي الفجوات المالية وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للشعب الأوكراني”.

ويجتمع المسؤولون قرب بون في ألمانيا يومي الخميس والجمعة.