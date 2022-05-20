الجمعة ٢٠ مايو ٢٠٢٢
٠٦:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الإحتلال بين خطأ التشخيص والخوف من الفلسطينيين

الجمعة ٢٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

على وقع التشخيص الخاطئ لجيش الاحتلال باختراق طائرة مسيرة لحزب الله من الحدود اللبنانية ما رتب اطلاقه لصواريخ من القبة الحديدية على احدى طائراته وصفارات الانذار وارسال طائرات حربية واستنفار على الحدود مع لبنان.

العالم – مع الحدث

اتضح مدى الارباك والخوف اللذين يعيشهما العدو من المقاومة في لبنان، تماما كما حال خوفه من المقاومة الفلسطينية والمقاومين الفلسطينيين وتصديات أبناء القدس والضفة المحتلين لاعتداءات المستوطنين.. فكيف عكس التشخيص الخاطئ للطائرة على حدود لبنان الإرباك الصهيوني؟ ما تداعيات هذا الخطأ على المستوطنين وثقتهم بقدرات جيشهم؟ أي معنويات تضاف الى الشعب الفلسطيني بتصديه للاحتلال؟ وهل تتحول المواجهات الى إنتفاضة عارمة يخشى العدو اندلاعها في الضفة والقدس والأراضي المحتلة سنة 48؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى خطأ الاحتلال بين التشخيص على حدود لبنان والخوف من الفلسطينيين.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. محمد مرتضى – باحث سياسي

داود شهاب – ناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي

مازن الجعبري – مختص بالشؤون الإسرائيلية

روابط ذات صلة

الخطر الوجودي على الكيان الصهيوني

بالفيديو.. "اسرائيل" مخلب قط لتنفيذ مصالح امريكا

"اسرائيل" قلقة من اقتراب المفاوضات النووية من الاتفاق

الثروة السعودية السيادية في خدمة 'كوشنر' و'اسرائيل'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

خلال زيارته لمعرض منجزات حرس الثورة في ارومية رئيس الجمهورية يزيح الستار عن قمر (اروم ست)

بعد اعتقال ابنائه.. سعد الجبري يعرض على السلطات السعودية شرطا للتسوية

الأشد حتى الآن.. تحذير من موجة غبار كثيفة تضرب كافة مدن العراق

النفط العراقیة تكشف إجراءاتها تجاه منطقة كردستان في تطبيق قرار المحكمة الاتحادية

سرايا القدس تكشف عن مشاهد جوية للمستوطنات التقطتها مسيراتها / صور + فيديو

موجة غبار في الأردن قد تؤثر على دول عربية في الأسبوع المقبل