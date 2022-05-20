الإحتلال بين خطأ التشخيص والخوف من الفلسطينيين

العالم – مع الحدث

اتضح مدى الارباك والخوف اللذين يعيشهما العدو من المقاومة في لبنان، تماما كما حال خوفه من المقاومة الفلسطينية والمقاومين الفلسطينيين وتصديات أبناء القدس والضفة المحتلين لاعتداءات المستوطنين.. فكيف عكس التشخيص الخاطئ للطائرة على حدود لبنان الإرباك الصهيوني؟ ما تداعيات هذا الخطأ على المستوطنين وثقتهم بقدرات جيشهم؟ أي معنويات تضاف الى الشعب الفلسطيني بتصديه للاحتلال؟ وهل تتحول المواجهات الى إنتفاضة عارمة يخشى العدو اندلاعها في الضفة والقدس والأراضي المحتلة سنة 48؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى خطأ الاحتلال بين التشخيص على حدود لبنان والخوف من الفلسطينيين.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. محمد مرتضى – باحث سياسي

داود شهاب – ناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي

مازن الجعبري – مختص بالشؤون الإسرائيلية