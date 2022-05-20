الجمعة ٢٠ مايو ٢٠٢٢
٠٤:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

بوغدانوف يعلق على أنباء عن استخدام منظومة 'إس-300' ضد طائرات "إسرائيلية "

بوغدانوف يعلق على أنباء عن استخدام منظومة 'إس-300' ضد طائرات
الجمعة ٢٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

علق نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف على تقارير إعلامية مفادها أن القوات الروسية المنتشرة في سوريا استخدمت لأول مرة منظومة “إس-300” للدفاع الجوي ضد مقاتلات إسرائيلية.

العالم - سوريا

وكانت وسائل إعلام عبرية، منها القناة الـ13 الإسرائيلية، قد أفادت مطلع الأسبوع الجاري بأن العسكريين الروس، في حادث غير مسبوق، أطلقوا صواريخ “إس-300” على طائرات حربية إسرائيلية أثناء شنها غارات على أهداف قرب مدينة مصياف في ريف حماة الجنوبي الغربي، مرجحة أن ذلك قد يعني تغيير موسكو بشكل ملموس نهجها إزاء "إسرائيل".

غير أن بوغدانوف الذي يتولى منصب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا رجح يوم الخميس، في حديث إلى وكالة “تاس” على هامش قمة قازان الاقتصادية الدولية “روسيا-العالم الإسلامي، أن هذه التقارير كاذبة.

وقال: “أعتقد أن ذلك ليس حقيقة بطبيعة الحال. يجب التأكد من مدى مصداقية هذه المعطيات لدى عسكريينا، غير أنني اعتبر هذا الخبر كاذبا تماما”.

وأكد الدبلوماسي أن آلية تفادي التصادم بين روسيا و"إسرائيل" في سوريا تواصل عملها، مشيرا إلى أن موسكو تولي أهمية كبيرة إلى “علاقاتها الخاصة” مع "إسرائيل".

روابط ذات صلة

بوغدانوف: روسيا موجودة في سوريا بدعوة من الحكومة الشرعية

بوغدانوف وحداد يبحثان سبل التسوية في سوريا ضمن إطار 'استانا'

موسكو تعلن عن موعد مبدئي لاجتماع آستانا حول سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بوغدانوف يعلق على أنباء عن استخدام منظومة 'إس-300' ضد طائرات "إسرائيلية "

الجزائر.. التماس بالسجن لرئيس وزراء سابق وعدة مسؤولين

بعد تعنت من قوى العدوان.. عودة فتح خط النقل البري من جبل رأس إلى مديرية حيس بالحديدة

أمريكا تفرض عقوبات على رجل أعمال لبناني وشركاته

مقتل 11 جنديا وإصابة 20 آخرين بهجوم شرقي بوركينا فاسو

السفير الايراني في بغداد: من يعتدي على الرموز الدينية لا يمثلنا