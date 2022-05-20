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بالوثيقة.. القضاء العراقي يصدر مذكرة إلقاء قبض بحق مستشار الكاظمي

بالوثيقة.. القضاء العراقي يصدر مذكرة إلقاء قبض بحق مستشار الكاظمي
الجمعة ٢٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

أصدرت محكمة تحقيق في العراق، اليوم الجمعة، مذكرة قبض بحق مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مهند نعيم.

العالم - العراق

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بالوثيقة.. القضاء العراقي يصدر مذكرة إلقاء قبض بحق مستشار الكاظمي

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