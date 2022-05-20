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روسيا تكشف عن إحباط خطط الناتو حيال بحر آزوف

روسيا تكشف عن إحباط خطط الناتو حيال بحر آزوف
الجمعة ٢٠ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٢٢ بتوقيت غرينتش

كشف نائب روسي عن إفشال خطط حلف شمال الأطلسي (الناتو) حيال بحر آزوف.

العالم - روسيا

أوضح النائب الروسي ميخائيل شيريميت لـ"سبوتنيك" أن العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها وحدات من القوات الروسية في أوكرانيا هي التي أحبطت خطط الناتو للوصول إلى بحر آزوف وإقامة قواعد عسكرية على شواطئه.

وأحبطت القوات الروسية خطط الناتو حينما حررت مقاطعة خيرسون الأوكرانية وجزءا من مقاطعة زابوروجيه وجنوب جمهورية دونيتسك الشعبية من القوات التابعة لنظام كييف الذي يسعى إلى ضم أوكرانيا إلى حلف الناتو. ومع تحرير هذه الأراضي لم يعد الوصول إلى بحر آزوف متاحا لنظام كييف.

ونوه إلى أن العملية الخاصة الروسية حالت دون ظهور "ضيوف غير مرغوب بهم" عند حدود روسيا.

وعن المنشآت العسكرية التي شرعت السلطات الأوكرانية في إنشائها على شواطئ بحر آزوف مدعومة من قبل واشنطن قال النائب شيريميت إنه يعتقد بأن روسيا ستستخدمها لخفر حدودها.

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روسيا تكشف عن إحباط خطط الناتو حيال بحر آزوف

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