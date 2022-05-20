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شاهد.. جمهور المقاومة يشكر السيد نصر الله

الجمعة ٢٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٣ بتوقيت غرينتش

إنتهى إستحقاق الإنتخابات النيابية في لبنان، ورغم كل الترويج والضخ الإعلامي الذي روج لفوز ساحق للأحزاب والقوى المناهضة للمقاومة، خرجت النتائج بأرقام مغايرة.

العالم - خاص بالعالم

جمهور المقاومة حافظ على عهده وحمى المقاومة من مشاريع أميركية وعربية لضربها. وعلى هذا الأساس أتت كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله التي شكر فيها جمهور المقاومة

كما جاء تفاعل واسع على مواقع التواصل مع كلمة السيد نصرالله.

تغريدة من "أحمد" وفيها: والله عندنا نعم من الله سبحانه ما يثمن بأي شيء القائد الإمام الخامنائي والسيد السيستاني والسيد نصرالله الله يحفظهم

حساب "إبن الملا" كتب بدوره: السيد حسن نصر الله قمة في الوعي والإدراك والإتزان. كذلك جمهوره وصاحبنا مهرمش ومرعبل وربعه مثله وما أظن يتعلم منه

أما "مهدي علي" فغرد: اصلا السيد حسن نصر الله كان خطابه هادئا ودعا الجميع للهدوء، وهاد بدل على انو خايف عالبلد يفرط بسببك وسبب كم معتوه بدن يجروا البلد لحرب أهلية. ما منعرف نهايتها والحمدلله انو بوجود السيد حسن نصر الله ما في حرب

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