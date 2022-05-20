شاهد.. "إسرائيل" تخشى جنائز الأحرار

العالم - خاص بالعالم

غضب واسع على مواقع التواصل من إنتهاكات الإحتلال بحق الشهداء.

وغرد "سلامة ابو عزب": اعتقد انه يجب المطالبة بمحاكمة دولية لقائد وافراد الشرطة الذين اعتدوا على جنازة الصحافية شيرين ابو عاقلة ومن بعدها جنازة الشهيد وليد الشريف في القدس، اضافة الى وزير الامن الداخلي ورئيس الحكومة وكل من له علاقة باغتيال شيرين ابو عاقلة من وزير الحرب غانتس الى الجندي الذي اطلق النار

"يحيى النجار" أيضا كان له تعليق: الشهيد الفلسطيني وليد الشريف في رسالته إلى المرابطين بالأقصى قال: لا تفرطوا بدمي الذي سال على ثراه. إصبروا وصابروا ورابطوا

أما "ماهر اليوسفي" فعلق: في الوقت الذي يرسل فيه الجيش الإسرائيلي شحنة معدات تتكون من ألفي خوذة وخمسمئة سترة واقية إلى القوات الأوكرانية، بذات الوقت يستهدف خوذ الصحفيين وكاميراتهم ويقتلهم برصاص قناصات جنوده، ويقتل المسعفين، ويقتل بالرصاص الشهيد وليد الشريف في الاقصى، ويتهجم على الجنازات والنعوش والمقابر