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شاهد.. الشعب الأميركي يناصر القضية الفلسطينية

الجمعة ٢٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٢ بتوقيت غرينتش

في وقت بدأت تتخلى بعض الدول العربية عن قضية فلسطين وتبني صداقات مع كيان الإحتلال، يبدو أن هناك من يقاتل للحفاظ على القضية حتى لو كان ذلك في.. الولايات المتحدة. نعم الولايات المتحدة وتحديدا مدينة باترسون ثالث أكبر مدن ولاية نيو جيرسي الأميركية، حيث أطلق إسم فلسطين على الشارع الرئيسي في المدينة.

العالم - خاص بالعالم

هذا الحدث حظي بتفاعل واسع على مواقع التواصل. حيث غرد حساب "الحملة العالملة للعودة إلى فلسطين": من الولايات المتحدة الأميركية، من وراء البحار، تحت ظلال الأعلام الفلسطينية محبو فلسطين وداعمو قضيتها يفتتحون في ذكرى النكبة شارع فلسطين بمدينة باترسون في ولاية نيوجيرسي الأمريكية

"عبد الحكيم الصبحي" غرد أيضا: بلدية باترسون في ولاية نيوجيرسي تقرر إطلاق اسم فلسطين على شارع المدينة الرئيسي. في الدول العربية المطبعة باتت تمنع رفع علم فلسطين حتى على مؤسسات المجتمع المدني المناصرة للقضية الفلسطينية.

أما "خالد سلايمة" فعلق: أختم ليلتي مع افتتاح شارع فلسطين بمدينة باترسون بولاية نيوجيرسي الأمريكية بالتزامن مع الذكرى الرابعو السبعين للنكبة الفلسطينية. تصبحون على فلسطين محررة بالكامل بإذن الله

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