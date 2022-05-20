وزير الخارجية الايراني يبحث مع نظيره الهندي العلاقات الثنائية

العالم - ايران

وتطرق أمير عبد اللهيان خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما اليوم الجمعة الى العلاقات الطيبة بين البلدين، وأكد أن ايران تولي أهمية بالغة لعلاقتها مع الهند، معتبرا أن التعاون الثنائي في اطار تنمية وتوسيع العلاقات في كافة المجالات، وكذلك التشاور بينهما في القضايا الاقليمية والدولية من أبرز خصائص هذه العلاقات.

من جانبه اشار وزير الخارجية الهندي الى مستوى العلاقات الطيبة بين البلدين معربا عن أمله بتوسيع ورفع مستوى التعاون بينهما، ودعا أمير عبد اللهيان الى زيارة الهند لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك مع كبار المسؤولين في الهند، الأمر الذي رحب به وزير الخارجية الايراني.