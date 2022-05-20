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اللواء سلامي: اننا اليوم أقوى من أي وقت مضى

اللواء سلامي: اننا اليوم أقوى من أي وقت مضى
الجمعة ٢٠ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش

قال القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي إن الشعب الايراني لقن أعداءه دروسا لن ينساها، وأننا اليوم أقوى من أي وقت مضى.

العالم - ايران

وشدد سلامي في كلمة له اليوم الجمعة في تجمع كبير لقيادات وجنود فرقة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في مرقد الامام الخميني (ره) بجنوب طهران، على أن الشعب الايراني وصل الى قناعة الى أن الاستقلال والعظمة والكرامة رهينة البقاء في ساحة الدفاع عن النظام والثورة الاسلامية.

وقال سلامي: الأعداء يريدون إبعادكم عن تطلعاتكم العظيمة، وأنهم ينشرون أوهامهم في وسائل الاعلام ويتصورون أن الشعب سيلبي دعواتهم ويستجيب لأكاذيبهم، فالاعداء لم يعرفوا بعد الشعب الايراني الذي طالما أحبط أوهامهم وأباطيلهم.

وتابع قائلا: البيت الأبيض لم يتخل لحظة واحدة عن التآمر ضد الشعب الايراني وفي المقابل فان الشعب الايراني كان دائما يحبط هذه المؤامرات، بينما نحن اليوم أقوى من أي وقت مضى، ونعتقد أن الاعداء في طريقهم الى الزوال كما هو الحال عندما هربوا من أفغانستان وهزموا في اليمن ويهربون تدريجيا من العراق.

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اللواء سلامي: اننا اليوم أقوى من أي وقت مضى

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